Vlahovic per Theo Hernandez | Juve e Milan preparano lo scambio dell’anno

Il calcio estivo si infiamma con la possibilità di uno scambio clamoroso tra Juventus e Milan: Vlahovic in rossonero e Theo Hernandez in bianconero. Un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri di Serie A, portando nuova linfa alle ambizioni di entrambe le squadre. La sfida è aperta, ma le trattative sono già in corso: il mercato non dorme mai e questo scambio potrebbe essere il colpo del secolo.

Juventus e Milan stanno preparando lo scambio dell’anno: spunta un’ipotesi molto interessante per entrambe, che porterebbe Vlahovic in rossonero e Theo Hernandez in bianconero La costante ricerca di un centravanti è di fondamentale importanza per il Milan. Perché Massimiliano Allegri è stato chiaro, serve maggior peso per la concretizzazione di ciò che creano centrocampisti ed esterni offensivi. Il club rossonero è in una fase di rivoluzione, possono andar via anche Mike Maignan e Theo Hernandez dopo Tijjani Reijnders. Si è parlato anche della cessione di Rafael Leao. (LaPresse) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Vlahovic per Theo Hernandez: Juve e Milan preparano lo scambio dell’anno

