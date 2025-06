Vlahovic Milan non è ancora finita! La posizione della Juventus sulla possibile cessione del serbo Cosa filtra in vista dell’estate

La suggestiva operazione Vlahovic-Milan potrebbe ancora essere un'ipotesi concreta questa estate, ma la Juventus resta cauta. La posizione dei bianconeri sulla possibile cessione del serbo è in evoluzione, con molti dettagli ancora da chiarire. La volontà di Allegri e le dinamiche di mercato rendono tutto ancora aperto: il futuro di Vlahovic potrebbe riservare sorprese inaspettate. La questione è tutt’altro che conclusa.

