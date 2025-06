Vlahovic Juve Sky previsto un colloquio con Comolli negli Usa! Il futuro del serbo condiziona il calciomercato dei bianconeri ma c’è una novità | la situazione

Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dell’attenzione: Sky Sport annuncia un importante colloquio negli USA tra Comolli e l’attaccante della Juventus. La decisione potrebbe rivoluzionare il calciomercato bianconero, creando nuovi scenari per la prossima stagione. La chiarezza richiesta da Comolli potrebbe svelare inaspettati sviluppi o confermare la permanenza del serbo a Torino. Rimanete sintonizzati, perché le prossime ore saranno decisive.

Vlahovic Juve (Sky), previsto un colloquio con Comolli negli Usa: cosa accadrà e cosa filtra sul futuro del serbo. La situazione di Dusan Vlahovic tiene banco nel calciomercato Juve. Il suo futuro è incerto. Come riportato da Sky Sport, Comolli chiede chiarezza e lo farà negli Stati Uniti, dove raggiungerà la squadra nelle prossime ore. È quindi previsto un colloquio con l’attaccante bianconero dove non saranno ammesse risposte interlocutorie. Intanto, il dirigente si è tutelato: il PSG ha aperto al prestito di Kolo Muani, possibile sostituto in caso di addio del serbo.Una soluzione va trovata presto: il futuro di Vlahovic condiziona l’intera strategia di mercato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Sky), previsto un colloquio con Comolli negli Usa! Il futuro del serbo condiziona il calciomercato dei bianconeri ma c’è una novità: la situazione

