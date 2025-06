Vlahovic Juve negli USA si gioca anche la partita sul futuro | presto il vertice con Comolli i bianconeri hanno già fissato il prezzo

Vlahovic e la Juventus sono pronti a scrivere il capitolo più importante della loro storia: negli USA, tra il Mondiale per Club e il futuro del bomber serbo, si discute anche del suo possibile addio. Con un occhio al mercato e uno agli obiettivi sportivi, i bianconeri hanno già fissato il prezzo e aspettano il vertice con Comolli per decidere il da farsi. La sfida è aperta: il futuro di Vlahovic potrebbe cambiare volto alla Juve.

per la sua cessione. Negli Stati Uniti Dusan Vlahovic non giocherà soltanto il Mondiale per Club ma anche la personale partita riguardante il suo futuro. L’attaccante va in scadenza nel 2026 e senza rinnovo partirà. Come riportato da Tuttosport a breve il serbo si confronterà direttamente con Comolli, che vuole capire se possano esserci dei margini per ricucire e andare avanti insieme. In caso di addio la Juve ha fissato il prezzo: servono almeno 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, negli USA si gioca anche la partita sul futuro: presto il vertice con Comolli, i bianconeri hanno già fissato il prezzo

Il Fenerbahçe negli ultimi giorni si è mosso sia sulle tracce di Vlahovic che su quelle di Kolo Muani. Il francese del PSG vorrebbe rimanere alla #Juventus, per il serbo (che interessa anche all’Atletico Madrid) primi contatti col Milan per volontà di Allegri. #juve Vai su Facebook

