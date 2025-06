Vlahovic Juve Della Valle tiene aperta quella possibilità | Non è detto che possa succedere questo scenario L’annuncio della giornalista può cambiare tutto!

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta avvolto da un alone di incertezza, ma una recente dichiarazione di Fabiana Della Valle ha acceso nuove speranze. La giornalista ha svelato una possibile svolta che potrebbe cambiare le carte in tavola: il serbo potrebbe restare in bianconero, ma a una condizione ben precisa. Scopriamo insieme quale potrebbe essere questa svolta e cosa potrebbe significare per il futuro della Vecchia Signora.

Vlahovic Juve: Della Valle, giornalista, ha fatto luce sulla situazione che vede coinvolti il serbo e i bianconeri: quello scenario √® possibile!. Fabiana Della Valle ha esternato una novit√† che riguarda la posizione di Dusan Vlahovic rispetto alla Juve. Secondo quanto appreso dalla giornalista, il serbo pu√≤ restare in bianconero a una condizione. Ecco di cosa si tratta attraverso le parole esternate sul suo canale You Tube. VLAHOVIC RESTA? ‚Äď ¬ę Pu√≤ restare? √ą una domanda che mi avanzate in molti. S√¨, pu√≤ restare, ma soltanto se si decurta l‚Äôingaggio, cosa che fino a questo momento non ha mai voluto fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Della Valle tiene aperta quella possibilit√†: ¬ęNon √® detto che possa succedere questo scenario¬Ľ. L‚Äôannuncio della giornalista pu√≤ cambiare tutto!

Mercato Juve, Della Valle è sicura: quel big vuole rimanere in bianconero! Sarà complicato invece attingere un nuovo acquisto con la cessione di un giocatore. Le notizie - Il mercato della Juventus rimane stabile, con alcuni grandi nomi in discussione. Fabiana Della Valle, giornalista di La Gazzetta dello Sport, ha commentato sulla possibilità che Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz possano restare o partire.

Voci su un interessamento del Milan per Dusan #Vlahovic: il costo del cartellino é abbordabile (20-25 milioni di euro), meno quello altissimo dell'ingaggio attualmente percepito. Fareste un tentativo per portare il serbo da Allegri

