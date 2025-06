Viveredigitaleit il nuovo portale per la terza età

Si tratta di un innovativo portale, Vivere Digitale, dedicato alla terza età, progettato per promuovere l’inclusione digitale e migliorare la qualità della vita degli anziani. Presentato oggi a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati, l'iniziativa rappresenta un passo importante verso un mondo più accessibile, sostenendo il percorso di autonomia e connessione degli over 65. Scopri come questa piattaforma può fare la differenza nella vita quotidiana degli anziani italiani.

Presentato oggi a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, con la partecipazione dell’On. Andrea De Maria Segretario Commissione Parlamentare Periferie, il progetto” Vivere Digitale”. Presentato da Antonio Derinaldis, Portavoce Nazionale della Rete Associativa ADA (federazione di associazioni dei diritti degli anziani) è stato finanziato dall’Unione Europea, Next GenerationEU in collaborazione col Ministero della Cultura. “Si tratta della realizzazione di podcast – ha spiegato Eleonora Pensa, project manager di Ada – delle lesson digitali sul mondo della medicina, dello sport, della cultura che permette alle persone anziane e non solo, di accedere a diverse informazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Viveredigitale.it il nuovo portale per la terza età

