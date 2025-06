Vivere nel mondo dove regna l' ayatollah

Immagina un mondo plasmato dal vincitore di questa cruciale battaglia: quale società preferiremmo abitare? Un futuro in cui i valori e le libertà siano plasmati da un regime o da un altro influenzerebbe profondamente le nostre vite. La domanda non riguarda solo il conflitto, ma anche i principi che vogliamo difendere e tramandare. Alla fine, la scelta tra due mondi riflette i nostri ideali più profondi e la visione di un domani libero e giusto.

Se la guerra in corso tra lo Stato di Israele e il regime degli Ayatollah dovesse concludersi con un vincitore e uno sconfitto con una prevalenza e con l'imposizione dei valori del vincitore, in quale dei due mondi vorremmo vivere?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vivere nel mondo dove regna l'ayatollah

In questa notizia si parla di: vivere - ayatollah - mondo - regna

Il ministro della Difesa al Corriere: "Se avesse l'arma nucleare, Teheran la userebbe e senza esitazione. Ma Netanyahu deve fermare gli attacchi militari a Gaza, i palestinesi devono tornare a vivere una vita normale". Truppe italiane in Ucraina? "Noi non man Vai su Facebook

Vivere nel mondo dove regna l'ayatollah; Regno Unito, entra in vigore il visto a pagamento Eta anche per i viaggiatori Ue: come funziona.

Vivere nel mondo dove regna l'ayatollah - Se la guerra in corso tra lo Stato di Israele e il regime degli Ayatollah dovesse concludersi con un vincitore e uno sconfitto con una prevalenza e con l'imposizione dei valori del vincitore, in quale ... ilgiornale.it scrive