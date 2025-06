Vittorio Feltri guerra e terrore | Temo che questa volta ci siamo

Vittorio Feltri lancia un allarme preoccupante, avvertendo che l’attuale escalation di tensioni potrebbe condurci verso una guerra globale e nucleare. In un’intervista a 4 di Sera su Rete 4, il giornalista esprime il suo timore di un’escalation senza ritorno, sottolineando il ruolo chiave di leader come Donald Trump nel tentativo di mediazione. È fondamentale riflettere sulle conseguenze di questa crisi e sui passi necessari per evitarla.

“Se andiamo avanti così, filiamo dritti verso un conflitto mondiale e soprattutto un conflitto atomico ed è una cosa che naturalmente mi terrorizza”: Vittorio Feltri lo ha detto in un'intervista a 4 di Sera su Rete 4, rispondendo alla domanda su un eventuale rischio di allargamento del conflitto in Medio Oriente. Parlando del ruolo da paciere del presidente americano Donald Trump nel conflitto tra Iran e Israele, poi, il direttore editoriale del Giornale ha spiegato: “Me lo auguro e penso che sia in grado di farlo, certo è che non è una certezza e quindi non vivo tranquillo, come credo la maggior parte degli italiani”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vittorio Feltri, guerra e terrore: "Temo che questa volta ci siamo"

