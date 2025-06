Vittorina incanta Udine con la piadina riminese | la Romagna protagonista al Villaggio Coldiretti

Vittorina ha conquistato il cuore di Udine con la sua irresistibile piadina riminese, portando un assaggio autentico della Romagna al Villaggio Coldiretti. L’evento, che ha animato il centro storico con sapori genuini, cultura rurale e momenti di educazione alimentare, ha celebrato l’eccellenza dell’agricoltura italiana. Tre giorni di festa e tradizione che hanno rafforzato il legame tra città e campagna, lasciando un ricordo indelebile: la passione per il buon cibo e la natura.

Si è conclusa l'edizione udinese del Villaggio Coldiretti, la grande manifestazione dedicata all'agricoltura italiana e al cibo vero che per tre giorni ha trasformato il centro storico della città friulana in un mercato a cielo aperto, tra sapori autentici, educazione alimentare e cultura rurale.

In questa notizia si parla di: coldiretti - villaggio - vittorina - incanta

