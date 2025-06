Visite vaccini e pratiche sanitarie | ad Altofonte l' Asp offre 291 prestazioni gratuite

trasformato una giornata in un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute. Con 291 prestazioni gratuite, l’ASP invita i cittadini a dedicare del tempo alla prevenzione e al benessere, offrendo visite specialistiche, vaccini e pratiche sanitarie in un clima di accoglienza e attenzione. Un’opportunità preziosa per rimanere in forma: perché la salute non aspetta, ma si costruisce passo dopo passo.

Un’altra domenica all’insegna della prevenzione. È quella vissuta ad Altofonte, dove è stata organizzata una nuova tappa dell’open day itinerante promosso dall’Asp di Palermo. In piazza Falcone e Borsellino, medici, infermieri e operatori dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Visite, vaccini e pratiche sanitarie: ad Altofonte l'Asp offre 291 prestazioni gratuite

