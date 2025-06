Visita guidata a Padova | Storie Sottosopra – La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia

Scopri i segreti nascosti di Padova con la visita guidata "Storie Sottosopra – La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia" il 12 luglio 2025 alle ore 16.30. Situata nel cuore del suburbio romano, questa chiesa medievale svela affascinanti storie e misteri che raccontano il passato della città. Preparati a immergerti in un viaggio tra arte, storia e leggende che renderanno indimenticabile questa esperienza alla scoperta di Padova come non l'hai mai vista.

il 12 luglio 2025 alle ore 16.30. Costruita nel suburbio della città romana lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è la chiesa medievale di Padova maggiormente studiata e attorno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visita guidata a Padova: "Storie Sottosopra – La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia"

In questa notizia si parla di: chiesa - padova - santa - visita

Due nuovi preti per la Chiesa di Padova: domenica l'ordinazione - In un giorno di grande gioia spirituale, la Chiesa di Padova si appresta ad accogliere due nuovi presbiteri: don Marco Baggio e don Alessandro Metello.

Santa Messa in onore di Sant’Antonio di Padova nella sua chiesa Vai su Facebook

Visita guidata a Padova: Storie Sottosopra – La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia il 12 luglio 2025; Il vescovo Claudio in visita pastorale a 18 parrocchie di Padova; Visita alla Chiesa di Santa Sofia e i suoi sotterranei il 14 giugno 2025.

Visita guidata a Padova: "Storie Sottosopra – La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia" - Costruita nel suburbio della città romana lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è la chiesa medievale di Padova maggiormente studiata ... Scrive padovaoggi.it

Visita alla Chiesa di Santa Sofia e i suoi sotterranei - Si tratta probabilmente della Chiesa più antica di Padova, sorta su preesistenze pagane del III e IV secolo, e rappresenta una delle più importanti testimonianze del romanico in ... Come scrive padovaoggi.it