Visionary Africa Un viaggio alla scoperta della fotografia africana IV appuntamento

Unisciti a noi per il primo appuntamento di Visionary Africa, un viaggio emozionante nel cuore della fotografia africana. WSP Photography presenta "FEMALE GAZE" – uno sguardo femminile che esplora identità , memoria, diaspora e resistenza. L’evento si terrà martedì 17 giugno alle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma. Non perdere questa occasione unica di scoprire le voci femminili che narrano storie profonde e coinvolgenti del continente africano.

WSP Photography presenta ” FEMALE GAZE” – Lo sguardo femminile tra identitĂ , memoria, diaspora e resistenza, il quarto seminario della serie Visionary Africa a cura di Alessandra Migani, che si svolgerĂ martedì 17 giugno dalle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma. FEMALE. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. IV appuntamento

In questa notizia si parla di: visionary - africa - viaggio - scoperta

Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. III appuntamento Vai su Facebook

Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. IV appuntamento; Visionary Africa: un viaggio alla scoperta della fotografia africana; Alla scoperta dei libri rari della Casa Museo Wunderkammer con la Visita Guidata museale.

Visionary Africa. Un viaggio alla scoperta della fotografia africana. IV appuntamento - WSP Photography presenta ” FEMALE GAZE” – Lo sguardo femminile tra identità, memoria, diaspora e resistenza, il quarto seminario della serie Visionary Africa a cura di Alessandra Migani, che si ... liquidarte.it scrive