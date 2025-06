Vision | un gigantesco spoiler ha svelato l' incipit della serie e il motivo del ritorno di Ultron?

Un enorme spoiler ha appena svelato l'inizio della nuova serie "Vision" e il motivo dietro il sorprendente ritorno di Ultron, interpretato da James Spader. Dopo gli eventi di WandaVision, la storia di Vision si amplia, promettendo colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Ma cosa ha portato Ultron a tornare in scena? Esploriamo le sue motivazioni e le implicazioni di questa rivelazione, che cambieranno per sempre il volto dell'universo Marvel.

La serie vedr√† il ritorno del personaggio interpretato da Paul Bettany e il continuo della sua storia dopo gli eventi di WandaVision Non √® un segreto che James Spader riprender√† il ruolo di Ultron nella prossima serie televisiva Vision, che vedr√† protagonista l'omonimo personaggio interpretato da Paul Bettany e che riprender√† dagli eventi successivi al finale di WandaVision. Tuttavia, le circostanze del ritorno del villain apparso in Avengers: Age of Ultron sono rimaste avvolte nel mistero, fino ad ora. Nelle ultime settimane, il noto insider di settore Daniel Richtman ha condiviso diversi scoop su Vision, molti dei quali sono stati presto confermati dagli operatori del settore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Vision: un gigantesco spoiler ha svelato l'incipit della serie e il motivo del ritorno di Ultron?

