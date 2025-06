Vis Pesaro | il campionato delle conferme e le sfide del girone B

Il campionato di Vis Pesaro nel girone B si svela come un vero e proprio banco di prova, tra conferme e sfide. La squadra di Stellone mira a ripetersi e a consolidare il successo ottenuto, con la determinazione di trasformare questa stagione nella definitiva consacrazione. In un contesto competitivo dove ogni partita conta, i biancorossi affrontano con grinta le 19 avversarie, consapevoli che solo così potranno scrivere un’altra pagina memorabile della loro storia.

Quello che con lo scorrere del tempo si sta andando a delineare dovrà essere in casa Vis il campionato delle conferme. Oltre che nei volti i pesaresi desiderano replicarsi anche sul campo così da trasformare la prossima annata in quella della definitiva consacrazione. Proprio come ribadito da Zoia nell' intervista di pochi giorni fa: "Ripetersi non è mai facile" ma la ciurma di Stellone ci proverà in tutti i modi. I nomi delle 19 avversarie non sono ancora però del tutto chiari. È il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana a rappresentare infatti il fattore di incertezza per la definitiva composizione dei tre gironi.