Virtus choc Polonara ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi | Leucemia mieloide

Una tegola pesantissima per il mondo dello sport e per i suoi tanti fan: Achille Polonara, stella del basket italiano, è stato ricoverato con una diagnosi di leucemia mieloide. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, scuote non solo l’ambiente sportivo ma anche chi gli vuole bene. In questo momento difficile, la forza e il coraggio del giocatore saranno fondamentali per affrontare questa battaglia.

Bologna, 16 giugno 2025 - La notizia che non vorresti mai avere, il comunicato che non vorresti mai leggere. Achille Polonara è ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna. Ulteriori accertamenti a cui nelle scorse settimana è stato sottoposto l’ala nativa di Ancona, hanno infatti diagnostica una formula di leucemia mieloide. Nell’ospedale bolognese Polonara ha già iniziato le terapie specifiche. Una tegola pesantissima per Polonara a cui già nell’ottobre del 2023 era stato diagnosticato un tumore al testicolo, durante un controllo antidoping e che lo aveva portato ad operarsi e poi a sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus choc, Polonara ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi: “Leucemia mieloide”

