Virtus Certaldo trionfa su Galli Basket e conquista la promozione in Serie C

Una vittoria emozionante e storica: Virtus Certaldo conquista la promozione in Serie C battendo Galli Basket 74-68. Con una prestazione corale di livello, i biancoblù scrivono un nuovo capitolo di successi, dimostrando determinazione e talento. La vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma il risultato di impegno e passione condivisa. E ora, pronti a scrivere il prossimo entusiasmante capitolo...

Virtus Certaldo 74 Galli Basket 68 VIRTUS CERTALDO: Mencherini 21, Cerpi 15, Rettori 11, Ricci 10, Guainai 8, Silveira 5, Gualtieri 4, Ceccarelli, Basili F. n.e., Calvisi n.e., Montagnani n.e. All.: Crocetti. POLISPORTIVA GALLI BASKET: Fedeli 15, Pelucchini 14, Bartolozzi 11, Gardeschi 8, Morandini 8, Rossi 5, Gironi 5, Baldini 2, Cardo, Innocenti, Antinori Petrini n.e.. All.: Pavese Punaro. Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino e Tabarin di Pistoia. Parziali: 18-24; 39-38; 61-55. CERTALDO – Vinta la Coppa Toscana, la Virtus Certaldo completa un’eccezionale stagione conquistando anche la promozione in Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virtus Certaldo trionfa su Galli Basket e conquista la promozione in Serie C

In questa notizia si parla di: virtus - certaldo - galli - basket

Virtus Certaldo vince 79-75 contro Galli San Giovanni nella finale play-off - La Virtus Certaldo si aggiudica la finale playoff battendo Galli San Giovanni con un emozionante 79-75! Un trionfo che non solo celebra il talento di Ricci, autore di 23 punti, ma mette in luce la crescita del basket di base in Italia.

Finale di Stagione 1° Premio Pollice d'oro Buon Basket a Tutti Finali Dr1 ASD Basket San Vincenzo Dany Basket Quarrata Basketball Club Lucca Cestistica Audace Pescia U.S.Basket Sei Rose Rosignano Virtus Certaldo Polis Galli FIP Toscana Bar Amici Miei Vai su Facebook

Virtus Certaldo trionfa su Galli Basket e conquista la promozione in Serie C; Galli Basket vince contro Virtus Certaldo: si va alla 'bella' per la promozione in Serie C; Galli Basket vince contro Virtus Certaldo: si va alla 'bella' per la promozione in Serie C.

Virtus Certaldo trionfa su Galli Basket e conquista la promozione in Serie C - La Virtus Certaldo vince contro Galli Basket e ottiene la promozione in Serie C dopo una stagione eccezionale. Lo riporta msn.com