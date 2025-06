Virtus Bologna | storia di successi nelle finali scudetto dal 1977

La Virtus Bologna, simbolo di eccellenza e resilienza nel basket italiano, ha scritto pagine epiche nelle finali scudetto fin dal 1977. Gli scaramantici si preparano a gesti di ogni genere, ma la storia insegna che risalire da uno svantaggio di 2-0 è pressoché impossibile. Un legame indissolubile con i playoff e una tradizione di successi rendono la Virtus un’icona di determinazione e passione, pronta a scrivere nuove imprese.

Gli scaramantici si lasceranno andare a gesti di ogni tipo. La storia, però, parla chiaro: in una finale scudetto, risollevarsi dal 2-0, è pressoché impossibile. In più c'è il mondo Virtus, sempre legato ai playoff, da quando sono stati introdotti nel nostro campionato nel 1977. Un anno prima, nel 1976, c'era la formula sperimentale con la poule scudetto, vinta dai bianconeri con Dan Peterson in panchina e Terry Driscoll in campo con Charlie Caglieris, Massimo Antonelli, Gianni Bertolotti, Gigi Serafini, Marco Bonamico, Piero Valenti, Mario Martini, Aldo Tommasini e Massimo Sacco. Dal 1977 a oggi, sono 17 le volte nelle quali la Virtus ha raggiunto la finale tricolore.