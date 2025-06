Virtus Bologna sotto shock Polonara ricoverato per leucemia mieloide

La Virtus Bologna si trova a fronteggiare un colpo durissimo: Polonara, già operato per una neoplasia testicolare e ora ricoverato per leucemia mieloide, getta un'ombra pesante sulla squadra. La situazione, ormai nota, mette in discussione il cammino degli emiliani verso il tricolore, lasciando tifosi e società con il fiato sospeso e la speranza di un esito positivo. La sfida più grande, ora, è affrontare anche questa battaglia.

Già nell'ottobre 2023 il giocatore era stato operato per una neoplasia testicolare BOLOGNA - Un macigno sulla Virtus Bologna. La società emiliana, alla vigilia di gara 3 della finale scudetto contro Brescia (Vu Nere avanti 2-0 e al primo match point), fa sapere che "nel corso delle ultime settimane.

