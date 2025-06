Virtus Bologna l' annuncio-shock | Polonara ha la leucemia È ricoverato per le cure

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello sport: Virtus Bologna annuncia che Polonara, già reduce da un tumore ai testicoli, è stato ricoverato per affrontare la leucemia. La sua forza e determinazione sono fonte di ispirazione per tutti, ma questa nuova sfida rappresenta un ulteriore capitolo nella battaglia di un atleta straordinario. Restiamo vicini a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile.

L'ala della squadra di Bologna, cui era stata diagnosticata nei giorni scorsi la mononucleosi, aveva sconfitto un tumore ai testicoli nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus Bologna, l'annuncio-shock: Polonara ha la leucemia. È ricoverato per le cure

