Violenze in oratorio Chiuse le indagini

Le indagini sulle terribili violenze commesse all’interno dell’oratorio di Seregno si sono concluse, portando alla luce un grave episodio di abuso sessuale ai danni di quattro ragazzi minorenni tra il 2020 e il 2023. Ora che hanno raggiunto la maggiore età, queste vittime si sono fatte avanti, accusando il parroco don Samuele Marelli. La vicenda scuote la comunità e solleva interrogativi sulla tutela dei minori in ambienti di fiducia.

Quattro ragazzi che tra il 2020 e il 2023 frequentavano l'oratorio di Seregno quando erano ancora minorenni e avrebbero subìto palpeggiamenti e atti sessuali ad opera del parroco. Ora che hanno raggiunto la maggiore età risultano parti offese nell'atto di conclusione delle indagini firmato dalla Procura di Monza nei confronti di don Samuele Marelli (nella foto).

