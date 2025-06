Violenze in casa Una denuncia ogni giorno

Ogni giorno, una denuncia per violenza domestica scuote le nostre comunità, con un totale di oltre 60 provvedimenti emessi nell’ultima settimana. Tra questi, a Pianello del Lario, un uomo di 56 anni è stato denunciato per maltrattamenti pluriennali nei confronti della moglie, che ha deciso di parlare solo ora. Raccontare queste storie è il primo passo per sensibilizzare e combattere un fenomeno ancora troppo diffuso.

Una media di uno al giorno. Sono i provvedimenti di forze di polizia e autorità giudiziaria, emessi nell’ultima settimana, per condotte aggressive nei confronti di familiari, tra denunce, allontanamenti e divieti di avvicinamento. Tra questi, a Pianello del Lario i carabinieri hanno denunciato un uomo di 56 anni per maltrattamenti nei confronti della moglie: aggressioni che sarebbero avvenute negli ultimi cinque anni, riferite dalla donna solo ora. Finita in ospedale per un malore in conseguenza dell’ennesimo maltrattamento, ha formalizzato la querela nei confronti del marito e lasciato la casa coniugale trovando una diversa sistemazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze in casa. Una denuncia ogni giorno

