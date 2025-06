Violenza sulle donne la Lombardia stanzia 16,7 milioni per la rete territoriale

La Lombardia dà un segnale forte contro la violenza sulle donne, stanziando 167 milioni di euro per rafforzare la rete territoriale. Con nuovi criteri e risorse dedicate alle donne con disabilità, si intende creare un sistema più efficace e inclusivo di supporto. La delibera approvata dalla Giunta regionale rappresenta un passo decisivo verso la tutela dei diritti e delle pari opportunità, dimostrando che la regione non lascia indietro nessuno...

Via libera al riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne, con un ulteriore incremento di risorse, nuovi criteri e supporto per le donne con disabilità. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Per potenziare la rete antiviolenza di Regione Lombardia e migliorare la presa in carico delle donne vittime di violenza, sono state stanziate risorse nazionali e regionali per 16.727.962 euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Violenza sulle donne, la Lombardia stanzia 16,7 milioni per la rete territoriale

