Violenza sulle donne la chat-denuncia sui muri del centro storico | Assumerti? Voglio

Nel cuore del centro storico, le mura di via San Pietro a Majella si trasformano in un potente grido contro la violenza sulle donne. Le affissioni pubbliche, con conversazioni choc su smartphone, denunciano un'atrocit√† che non possiamo ignorare. √ą il momento di assumersi la responsabilit√† e agire: solo insieme possiamo fermare questa emergenza.

L'affissione, lungo le mura di via San Pietro a Majella, √® di quelle cui non si pu√≤ restare indifferenti. Sull'omonima chiesa ci sono manifesti raffiguranti tre grandi smartphone con delle conversazioni, evidentemente reali, con una donna suo malgrado protagonista: sono pesantissime molestie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Violenza sulle donne, la chat-denuncia sui muri del centro storico: "Assumerti? Voglio..."

In questa notizia si parla di: violenza - donne - chat - denuncia

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Decisiva la denuncia della donna dopo l'ennesimo episodio di violenza Vai su Facebook

Violenza sulle donne, la chat-denuncia sui muri del centro storico: Assumerti? Voglio...; Blog | Violenza sulle donne, chiedere aiuto √® pi√Ļ facile con le app e gli strumenti digitali; Nelle chat di Chiara anche le scuse degli uomini: Ci vergogniamo per quello che ti hanno fatto.

Donne e violenza, in 4 anni +28% di casi nella pianura bergamasca. Metà non denuncia - Prandina: «Ora vi entrino anche altri enti del territorio» Cresce il numero di d ... Scrive ecodibergamo.it