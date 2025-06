Violenza sessuale sulla hostess annullata l’assoluzione del sindacalista La Cassazione | Non conta il tempo di reazione

La Cassazione rompe gli schemi e ribalta una decisione che aveva segnato una vittoria per il sindacalista coinvolto in un grave episodio di violenza sessuale su una hostess. La corte suprema, infatti, sottolinea che il tempo di reazione della vittima non può essere considerato come elemento decisivo per assolvere l’imputato. La giustizia si prepara a riprendere il suo corso: il processo si terrà nuovamente nell’ottobre 2026, perché la verità non può essere ignorata.

La Cassazione dice no all’assoluzione di un sindacalista che aveva tentato una violenza sessuale in aereo nei confronti di una hostess e che era stato assolto perchĂ©, secondo i giudici di secondo grado, la reazione della donna era stata tardiva. Il processo bis in appello si farĂ l’11 febbraio del 2026. La decisione della Cassazione. Il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”. E su ciò “la giurisprudenza è netta”, perchĂ© la “sorpresa” di fronte all’abuso “può essere tale da superare” la “contraria volontà ”, ponendo la vittima nella “impossibilitĂ di difendersi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Violenza sessuale sulla hostess, annullata l’assoluzione del sindacalista. La Cassazione: “Non conta il tempo di reazione”

