Violento incendio in un deposito | una persona in gravi condizioni

Un violento incendio ha devastato un deposito in via Flavitola, Forino, lasciando una persona in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco di Avellino sono subito intervenuti con diverse squadre e un’autobotte, affrontando un rogo che ha coinvolto anche un autocarro e altri materiali. La situazione resta critica, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio e sui danni subiti. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in via Flavitola, nel comune di Forino, per un incendio all’interno di un capannone adibito a deposito. Sul posto sono state inviate una squadra del distaccamento di Montella, una dalla sede centrale di Avellino e un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno coinvolto un autocarro, un’autovettura, un veicolo a due ruote e numerose cassette in plastica utilizzate per il trasporto di frutta e verdura. Due persone hanno riportato ustioni; una di loro, in condizioni piĂą gravi, è stata trasferita a Napoli per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violento incendio in un deposito: una persona in gravi condizioni

