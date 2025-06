Violento impatto fra un furgone e un' auto sulla provinciale | mezzi distrutti

Un violento scontro sulla provinciale 60 tra un furgone e un’auto ha causato danni enormi e momenti di grande apprensione tra i residenti. La scena, impressionante e caotica, ha messo in evidenza la pericolosità di quella strada. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, si sono evitati peggiori esiti. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando per chiarire quanto avvenuto.

ORIA - Si sono vissuti momenti di grande apprensione a seguito di un incidente che nella tarda mattinata di oggi (lunedì 16 giugno) si è verificato sulla strada provinciale 60, che collega Torre Santa Susanna al santuario di San Cosimo, nell'agro di Oria.

