Violento frontale con feriti a Vasto | uno di loro estratto dalle lamiere

Un violento frontale sulla strada provinciale 157 a Vasto ha sconvolto il pomeriggio, provocando feriti e scene di grande emergenza. Tra le lamiere contorte, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre una delle persone rimaste intrappolate, evidenziando la gravità dell’incidente tra una Smart e una Peugeot 206. La corsa contro il tempo per salvare i feriti continua, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica collisione.

Violento frontale nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 157 San Lorenzo a Vasto. Nell'impatto, avvenuto tra una Smart e una Peugeot 206, due persone sono rimaste ferite, una di loro in modo più grave: per estrarla dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di.

