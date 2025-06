Violente proteste nei carceri di Terni e Spoleto | detenuti devastano le sezioni ferito un agente

Una crescente tensione esplode nelle carceri di Terni e Spoleto, dove il caldo opprimente, il sovraffollamento e la mancanza di personale alimentano violente rivolte. I detenuti devastano le sezioni, ferendo un agente e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. È un allarme che richiede interventi urgenti per garantire ordine e tutela. Continua a leggere

Carceri sovraffollate, report di Antigone: “A Terni presenza di reclusi supera il 140 per cento” - Il carcere di Terni registra un sovraffollamento record, con una presenza di detenuti superiore al 140%, secondo il recente rapporto di Antigone "Senza respiro".

