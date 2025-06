Violente grandinate in Romagna | il maltempo torna a farsi sentire

La Romagna si prepara ad affrontare un fine settimana sotto il segno della forza della natura, con violente grandinate e temporali intensi che stanno rapidamente trasformando il paesaggio. Le allerte meteo emesse da Arpae e Protezione Civile evidenziano la serietà del fenomeno, già in atto nel primo pomeriggio di lunedì. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e le proprie abitazioni.

Torna a farsi sentire il maltempo nel Ravennate. Le due allerte meteo diramate da Arpae e Protezione Civile, per le giornate di oggi e di domani, mettevano in guardia dai possibili intensi temporali che, nel primo pomeriggio di lunedì, hanno iniziato ad abbattersi anche nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Violente grandinate in Romagna: il maltempo torna a farsi sentire

