Una grave emergenza scuote il carcere di Terni, dove una violenta protesta coinvolge due sezioni di media sicurezza. Tra danneggiamenti, incendi e tensione crescente, le autorità si mobilitano per contenere la situazione e ripristinare l'ordine. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa delicata crisi e quali misure verranno adottate per garantire la sicurezza di tutti.

Una violenta protesta da parte di alcuni detenuti √® in corso nel carcere di Terni. Secondo apprende l'ANSA, sarebbero interessate due sezioni: la H e G, entrambe di 'media sicurezza', dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non √® ancora stata risolta: l'area del carcere √® stata isolata e sono in arrivo rinforzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Violenta protesta nel carcere Terni, situazione 'delicata'

