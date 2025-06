Violenta protesta nel carcere Terni | area isolata

Una violenta protesta ha scosso il carcere di Terni, coinvolgendo le sezioni H e G di media sicurezza. Telecamere danneggiate, suppellettili distrutte e un incendio appiccato testimoniano la gravità dell’episodio, che ha portato all’isolamento dell’area e al rapido arrivo di rinforzi. La tensione rimane alta, ma si lavora per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza di tutti. La situazione è ancora in evoluzione.

Una violenta protesta da parte di alcuni detenuti è in corso nel carcere di Terni. Secondo apprende l'Ansa, sarebbero interessate due sezioni: la H e G, entrambe di 'media sicurezza', dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l'area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it