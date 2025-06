Violenta protesta nel carcere di Terni disordini anche in casa circondariale a Spoleto

Una difficile escalation di tensione scuote le carceri umbre: disordini simultanei a Terni e Spoleto, scoppiati tra i detenuti, principalmente stranieri. La situazione si √® rapidamente aggravata, provocando danni significativi ai reparti e creando un clima di grave allarme. Lapolizia penitenziaria e le autorit√† locali sono impegnate a gestire il caos e a ripristinare l‚Äôordine, in un momento in cui la sicurezza delle strutture e delle persone √® pi√Ļ che mai a rischio.

Caos nelle carceri umbre. Praticamente¬†in contemporanea, nella casa circondariale di Terni e in quella¬†di Spoleto si sono verificati dei disordini, come riferisce il¬†Sappe, provocati da "alcuni detenuti, prevalentemente¬†stranieri". "La situazione √® stata per ore molto grave",¬†denuncia Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del Sindacato¬†autonomo di polizia penitenziaria. "In entrambe le carceri¬†umbre, sembra che i danni ai reparti coinvolti, tutti e due¬†destinati alla Media sicurezza, sono stati significativi". ¬† A Spoleto rivolta per la distribuzione del vitto. A Spoleto, "la violenta rivolta √® partita per¬† motivi futili e¬†pretestuosi, in questo caso la distribuzione del vitto". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Violenta protesta nel carcere di Terni, disordini anche in casa circondariale a Spoleto

In questa notizia si parla di: spoleto - terni - disordini - casa

‚ÄúTerni e Spoleto in un‚Äôunica provincia‚ÄĚ, via alle adesioni per il comitato referendario - La proposta di unire Terni e Spoleto in un'unica provincia sta guadagnando slancio, grazie all'iniziativa della Federazione Umbria Sud.

Violenta protesta nel carcere Terni: area isolata. Disordini anche a Spoleto; Proteste in carcere a Terni e Spoleto: sezioni devastate e almeno un agente ferito; Disordini nelle carceri di Terni e Spoleto, tensione altissima.

Detenuti in rivolta nelle carceri di Terni e Spoleto: incendi e danni - Una protesta da parte dei detenuti è scoppiata lunedì pomeriggio nel carcere di Sabbione a Terni e contestualmente in quello di Maiano a Spoleto. Secondo umbria24.it

Carceri di Terni e Spoleto nel caos, i detenuti appiccano un incendio: area isolata, inviati rinforzi. «Tutta colpa del caldo record» - Due rivolte si sono verificate, lunedì 16 giugno 2025, in due distinte carceri dell'Umbria: si tratta della casa circondariale di Spoleto, dove la situazione sarebbe rientrata, ... Lo riporta msn.com