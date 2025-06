Violenta protesta nel carcere di Terni area isolata Danni a telecamere appiccato un incendio

Una violenta protesta scoppia nel carcere di Terni, coinvolgendo le sezioni H e G di media sicurezza. Telecamere danneggiate, suppellettili distrutte e un incendio appiccato hanno sconvolto l’istituto penitenziario, mentre le forze dell’ordine intervengono per riportare la calma. La tensione resta alta in questa situazione ancora sotto controllo, ma in rapido sviluppo. Seguiteci per gli ultimi aggiornamenti su questa delicata emergenza.

Una violenta protesta da parte di alcuni detenuti è in corso nel carcere di Terni. Secondo apprende l’ Ansa, sarebbero interessate due sezioni: la H e G, entrambe di ‘media sicurezza’, dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l’area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenta protesta nel carcere di Terni, area isolata. Danni a telecamere, appiccato un incendio

