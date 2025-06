Violenta grandinata nel Vallo di Diano | danni a coltivazioni auto e a cavi elettrici

Una violenta grandinata ha colpito il Vallo di Diano nel pomeriggio di oggi, causando ingenti danni alle coltivazioni, alle auto e ai cavi elettrici. Zone come Sala Consilina, Sassano e Padula sono state duramente colpite, con alberi abbattuti e interruzioni di corrente che hanno lasciato molte famiglie senza energia. La furia della natura ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità delle nostre comunità di fronte a eventi meteorologici estremi, rendendo urgente l’adozione di misure di prevenzione e protezione.

Violenta grandinata, nel pomeriggio di oggi, nel Vallo di Diano: disagi e danni soprattutto a Sala Consilina, Sassano, dove la scarica di ghiaccio ha danneggiato un'auto, e a Padula. In particolare, nella frazione Silla di Sassano, è caduto un albero che è finito sui fili dell'elettricità.

Maltempo Italia: violenta grandinata, chicchi come noci e strade imbiancate dal ghiaccio - Il maltempo continua a colpire l'Italia, con violente grandinate che trasformano le strade in paesaggi invernali imbiancati da chicchi di ghiaccio delle dimensioni di noci.

VALLO DI DIANO: VIOLENTA GRANDINATA, CHICCHI GRANDI COME NOCI La grandinata oggi pomeriggio si è abbattuta sul Vallo di Diano e sulle aree limitrofe.

Violenta grandinata sul Vallo di Diano. In frantumi il lunotto di un'auto a Sassano, disagi in numerose zone - Una violenta grandinata oggi pomeriggio ha letteralmente messo in ginocchio parte del Vallo di Diano.

Grandine su Vallo di Diano: danni a auto e coltivazioni - La violenta grandinata si è registrata nel pomeriggio di oggi soprattutto nell'area orientale e sull'A2