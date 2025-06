Violenta grandinata nel Parmense danneggiati centinaia di ettari di coltivazione

violenta grandinata che ha colpito il parmense, causando danni ingenti alle coltivazioni. Centinaia di ettari di pomodoro e un terzo del grano rischiano di essere compromessi, mettendo in crisi un settore fondamentale per l’economia locale. È un'allerta che richiede interventi immediati e strategie di ripresa efficaci per tutelare il lavoro degli agricoltori e il futuro della campagna parmense.

