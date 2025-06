Violenta grandinata in città ingenti danni a Vicomero

La città è stata colpita da una violentissima grandinata, causando ingenti danni a Vicomero. Le chiamate ai vigili del fuoco si sono moltiplicate per rimuovere piante e alberi abbattuti, mentre numerose auto sono state gravemente danneggiate dai chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni. Nel video girato da una residente del quartiere Spip, si vedono chicchi grandi come palline da...

Una violenta grandinata si è abbattuta in città. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per la rimozione di piante e alberi dalla strada. Diverse le auto danneggiate dai chicchi di grandi dimensione. Nel video girato da una residente del quartiere Spip, si vedono chicchi grandi come palline da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it