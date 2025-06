Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la ex fidanzata in un parco | arrestato 31enne a Milano

Un episodio di violenza che scuote Milano: un 31enne, nonostante il divieto di avvicinamento, ha seguito e aggredito brutalmente l'ex fidanzata nel cuore della città. La vicenda si è svolta sabato sera tra le vie Portello, lasciando attoniti residenti e autorità. La cronaca di un gesto estremo e delle conseguenze che ne derivano rivela quanto sia fondamentale rispettare le misure di sicurezza e tutelare le vittime.

Aveva un divieto di avvicinamento, ma l’ha violato. Dopo averla seguita dal treno che da Trecate (Novara) l’avrebbe portata a Milano, dove lavora come badante, un uomo di 31 anni, di origini peruviane, ha assalito la ex fidanzata, concittadina di un anno più grande. È successo sabato sera (14 giugno), verso le 21.30, nel parchetto tra via Colonna e via Monte Ceneri, in zona Portello. La donna è stata aggredita da dietro: dopo essere stata presa per il collo con la bocca tappata, è stata colpita con pugni e schiaffi. Le urla della donna hanno richiamato prima un passante, che è riuscito a separare la vittima dall’aggressore, poi due pattuglie della polizia locale di passaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la ex fidanzata in un parco: arrestato 31enne a Milano

