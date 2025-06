Viola i domiciliari per spacciare e nasconde la droga dietro una statua religiosa | arrestato

In un’operazione che lascia senza parole, la polizia ha arrestato un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato trovato in strada mentre spacciava droga e, sorprendentemente, aveva nascosto la sostanza dietro una statua religiosa. Un episodio che mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra legalità e illegalità.

La polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, con l’accusa di spaccio di droga ed evasione. L’uomo, che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in strada nei pressi della sua abitazione mentre cedeva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Viola i domiciliari per spacciare e nasconde la droga dietro una statua religiosa: arrestato

