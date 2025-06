Vino al Borgo masterclass con cibo e special guest

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo del vino e del cibo, immersi nell’atmosfera autentica di Avellino. La prima edizione di Vino al Borgo promette tre giorni di degustazioni, incontri esclusivi e momenti di convivialità, arricchiti da una masterclass con ospiti speciali e un abbinamento gastronomico imperdibile. Non perdere l’opportunità di scoprire i segreti dei vini locali e di condividere emozioni indimenticabili in un contesto dal fascino senza tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si arricchisce di appuntamenti il programma della prima edizione di Vino al Borgo. La manifestazione enogastronomica promossa dall'associazione «Per Borgo Ferrovia» con il patrocinio del Comune di Avellino, in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Venezia (a pochi passi dalla stazione), ospiterà d ue masterclass dedicate agli esperti e agli appassionati del nettare di Bacco. La prima, programmata per venerdì 4 luglio alle ore 21.30, riguarderà Pizza & Vino: l'arte dell'abbinamento. Alla conduzione, la giornalista e scrittrice Antonella Amodio. In degustazione: Fiano di Avellino Docg "Radici" – Mastroberardno, Irpinia Rosato Doc – Rosa Boccella, Irpinia Rosato Igt "Matres" – Azienda Agricola Armando Coppola, Irpinia Rosato Doc "Rosié" – Colli di Castelfranci, Fiano di Avellino Docg – Azienda Agricola Di Meo, Irpinia Coda di Volpe Doc – Perillo, Greco di Tufo "Miniere" – Cantine dell'Angelo.

