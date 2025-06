Vino al Borgo due masterclass dedicate agli esperti e agli appassionati del nettare di Bacco

masterclass esclusive pensate per approfondire i segreti e le sfumature del vino. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di ogni livello di elevare la propria conoscenza, scoprire nuove tecniche e condividere la passione con esperti del settore. La prima edizione di Vino al Borgo si preannuncia un evento ricco di gusto, cultura e convivialità : non perdere l’opportunità di essere parte di questa coinvolgente esperienza enologica.

Si arricchisce di appuntamenti il programma della prima edizione di Vino al Borgo. La manifestazione enogastronomica promossa dall'associazione «Per Borgo Ferrovia» con il patrocinio del Comune di Avellino, in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Venezia (a pochi passi dalla stazione), ospiterĂ  due masterclass esclusive pensate per approfondire i segreti e le sfumature del vino.

