Vincenzo Comunale torna a Caserta | risate assicurate al Summer Fest

Preparati a vivere una serata all'insegna delle risate e del divertimento! Vincenzo Comunale, uno dei nomi più brillanti della stand-up comedy italiana, torna a Caserta per il Summer Fest. Dopo aver conquistato il pubblico con due sold out al Teatro Palapartenope e un tour di successo, l’artista partenopeo promette di regalare emozioni indimenticabili. Non perdere questa occasione unica di ridere fino alle lacrime e scoprire perché Comunale è ormai un punto di riferimento nel panorama comico italiano.

VINCENZO COMUNALE – 18 Giugno 2025 Parco della Musica Maria Carolina, Caserta Ore 21:30 – Caserta Summer Fest Classe 1996, napoletano doc, Vincenzo Comunale è tra le voci comiche più brillanti della nuova generazione. Con uno stile sagac

