Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta

Vincenzo Comunale, il volto noto della stand-up comedy italiana, torna ad accendere il palcoscenico campano con il suo irresistibile show. Dopo il successo dei sold out a Napoli e un tour internazionale che l’ha portato anche ad Amsterdam, il comico promette una serata all’insegna di ironia, risate e comicità senza filtri. Non perdete questa occasione: il 18 giugno a Caserta, una notte da non dimenticare, sicuramente…

Tempo di lettura: 2 minuti Ironia, risate e comicitĂ senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Dopo il doppio sold out al Teatro Palapartenope Casa della Musica di Napoli lo scorso febbraio e il successo del tour nazionale con tappe anche ad Amsterdam, Vincenzo Comunale, una degli attori comici piĂą brillanti della stand-up comedy italiana, torna a esibirsi in Campania con un imperdibile appuntamento: mercoledì 18 giugno 2025 al Parco della Musica “Maria Carolina” (Ce) inserito nel programma del Caserta Summer Fest. L’appuntamento è una produzione a cura della societĂ Ufficio K in collaborazione con Full Heads Comedy. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta

In questa notizia si parla di: vincenzo - comunale - scena - giugno

Sabato 14 giugno alle 21, per l’ultimo appuntamento della rassegna “Tutti a Teatro. Viaggio nei generi teatrali”, sul palcoscenico del teatro comunale “F. Gambaro” di San Fili arriva “Ùassi”, scritto e diretto da Luigi Marino (chitarra e voce), in scena con Arianna Vai su Facebook

SPETTACOLI - Caserta Summer Fest, Vincenzo Comunale in scena mercoledì 18 giugno al Parco della Musica Maria Carolina; Open City Scandicci Estate 2025, ecco tutti gli eventi; Vincenzo Comunale, lo stand up comedian in scena a Firenze.

Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta - Ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Da napolivillage.com

Vincenzo Comunale, lo stand up comedian in scena al Q77 di Torino - dove Comunale darà il via a una nuova tappa del suo tour, portando in scena la sua comicità spontanea e ironica, capace di trasformare storie locali in racconti universali. Scrive torinotoday.it