Villa Valle e Brusaporto | Preparativi per la Nuova Stagione di Serie D

VILLA D’ALMÈ (Bergamo) Le squadre bergamasche che militano in serie D, in attesa di sapere in modo ufficiale in quale raggruppamento saranno inserite, si stanno preparando per la nuova stagione. Prima ancora di conoscere le prossime avversarie, le formazioni orobiche, che l’anno scorso hanno militato nel girone C, sono al lavoro per allestire squadre competitive. È il caso di Villa Valle e Brusaporto, che guardano avanti puntando ancora ai primi posti. Dopo avere raggiunto i play off non sarà semplice ripetersi per i giallorossi, ma la conferma di mister Sgrò rappresenta una prima testimonianza che a Villa d’Almé si vogliono fare le cose sul serio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net