Villa Pamphilj killer ha dato nome falso | non è Rexal Ford ma Francis Kaufmann

Nel cuore di Villa Pamphilj, un terribile mistero si cela dietro il nome di Rexal Ford, che in realtà nasconde l'identità di Francis Kaufmann, un 46enne americano accusato di un drammatico omicidio. La scoperta dell'FBI svela come l'uomo abbia utilizzato un falso nome per ottenere un passaporto, alimentando i dubbi e la paura. La verità sta emergendo, e le indagini continuano a svelare dettagli sconvolgenti.

Francis Kaufmann: è questo il vero nome del 46enne americano accusato di aver ucciso la figlia di 6 mesi e nascosto il cadavere della madre tra i sentieri di villa Pamphilj. L’uomo aveva sostenuto di chiamarsi Rexal Ford e ha un passaporto americano con quell’identità. Tuttavia, come scrive anche Repubblica, l’Fbi ha scoperto che quel documento è stato ottenuto fornendo un nome fittizio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Villa Pamphilj, killer ha dato nome falso: non è Rexal Ford, ma Francis Kaufmann

