Villa Pamphilj giallo sull' omicidio | dal vero nome di Rexal Ford all' identità della vittima nota come Stella e il matrimonio a Malta

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un giallo avvincente che coinvolge un omicidio misterioso e un’identità nascosta. Rexal Ford, alias Stella, e il suo matrimonio a Malta sono solo alcune tessere di un mosaico complesso, arricchito da un arresto in Grecia che ha sollevato più domande che risposte. Questo enigma rimane avvolto nel mistero, lasciando aperte le porte a nuove rivelazioni e intrighi ancora da svelare.

Rexal Ford non sarebbe il vero nome dell'uomo: all'anagrafe statunitense risulta registrato sotto altro nome. La donna invece si faceva chiamare "Stella", nome inventato L’arresto di Rexal Ford in Grecia, invece di fare luce sul duplice omicidio di Villa Pamphili, sembra aver alimentato ulter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphilj, giallo sull'omicidio: dal vero nome di Rexal Ford all'identità della vittima nota come "Stella" e il matrimonio a Malta

Villa Pamphili, chi è davvero Rexal Ford? «Nei registri Usa ha un nome diverso». Vive da clochard ma ha la carta di credito - Nuovi dettagli emergono nel caso della donna trovata senza vita nel parco di Villa Pamphili, svelando un volto inaspettato dietro il mistero.

È stato interrogato in Grecia, dove è stato catturato, il californiano Rexal Ford, accusato dell'omicidio di una neonata e dell'occultamento del cadavere della madre (ancora senza nome) ritrovati a Villa Pamphili a Roma Bruno Sokolowicz #GR1 Vai su X

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Rexal Ford è stato fermato due volte dalle forze dell’ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati Vai su Facebook

Villa Pamphili, l'amico di Ford: «Lei era un sorta di hacker, non posso credere che Rexal possa aver fatto una cosa del genere» - «Stella era un genio dell'informatica, qualcuno deve avergli fatto del male per il lavoro di lei». Scrive msn.com

Morte a Villa Pamphili, iI vocale di Ford: “Mi ha lasciato, non vuole più fare la madre” - L’americano arrestato in Grecia con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, avrebbe un altro nome negli Usa. Come scrive quotidiano.net