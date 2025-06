Villa Pamphilj dalla scoperta dei cadaveri al fermo del responsabile | cosa sappiamo

Un tragico enigma avvolge Villa Pamphili: il 7 giugno, una donna e la sua neonata sono state trovate senza vita, scuotendo Roma. A distanza di una settimana, l’indagine si infittisce con l’arresto di Francis Kaufmann in Grecia, che rivela un retroscena sconvolgente. Cosa sappiamo davvero su questa drammatica vicenda e quali sono i misteri ancora da svelare? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Il 7 giugno sono state trovate morte a Roma una donna intorno ai 30 anni e la figlia neonata di 6-8 mesi. Il 13 giugno, a quasi una settimana dal ritrovamento dei corpi, è stato fermato in Grecia un uomo, cittadino americano, che ha detto agli investigatori che la bambina era “sua figlia”. Contrariamente a quanto aveva dichiarato inizialmente, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford, come accertato dalla Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. Ancora ignote le cause precise del decesso della madre, non ancora identificata, mentre la piccola sarebbe stata strangolata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it