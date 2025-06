Villa Pamphili spunta un amico del presunto killer | la donna hacker e il giallo del numero di telefono

Nel cuore di Villa Pamphili si dipana un intricato enigma: tra un’amica sospettata e una donna hacker dalle capacità sorprendenti, il mistero si infittisce. La scoperta della madre trovata senza vita nel parco aggiunge un’altra tessera al mosaico, rivelando un passato digitale e oscuro. Cosa nasconde davvero questa vicenda avvolta nel mistero? La verità potrebbe cambiare tutto.

Il retroscena sulla madre trovata senza vita nel parco: "Molto esperta di informatica, faceva cose che pochi sanno fare".

Rexal Ford, il killer della bambina trovata morta sabato scorso a Villa Pamphilj, spunta in una nuova foto diffusa dal programma Chi l'ha visto?. L’uomo è immortalato con in braccio quella che sarebbe sua figlia, secondo quanto detto da lui. L'immagine scattat Vai su Facebook

Villa Pamphili, spunta un amico del presunto killer: la donna hacker e il giallo del numero di telefono; Rexal Ford non è il vero nome del killer di Villa Pamphili, giallo sul passaporto del 46enne fermato in Grecia; Caso Villa Pamphili, mistero sull'identità della donna morta: fermata con Rexal Ford, ma era senza documenti.

Roma, orrore a Villa Pamphili: neonata e donna ritrovate senza vita nel parco - Nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno nel parco pubblico romano sono stati rinvenuti i corpi di una bambina di circa sei mesi e di una donna, ques'ultima chiusa in un sacco nero. Da vanityfair.it

La bimba di 6 mesi e la donna nel sacco a Villa Pamphili: il caso dei due cadaveri nel parco di Roma - Il primo allarme scatta nel primo pomeriggio, mentre nel parco in tanti fanno jogging, giocano a pallavolo o prendono il sole distesi sui prati. ilfattoquotidiano.it scrive