Villa Pamphili scoperta da brividi sul killer | cosa faceva dopo il ritrovamento dei corpi

Villa Pamphili, scenario di un mistero macabro, ha svelato inquietanti dettagli sul crudele comportamento di Rexal Ford dopo il ritrovamento dei corpi. La questura di Roma si concentra ora sulla sua condotta in quei momenti cruciali, ritenendolo coinvolto nella morte violenta della bambina e nell'occultamento del corpo della madre. Le indagini continuano a svelare un quadro agghiacciante che lascia tutti senza parole.

I sospetti della Procura di Roma si concentrano sulla figura di Rexal Ford per la morte violenta della bambina e il successivo occultamento del cadavere della madre, ritrovata sotto un cespuglio all’interno del parco di Villa Pamphili, a Roma. “Disse che la moglie era partita,” ha raccontato una poliziotta che lo aveva fermato il 5 giugno, “ma in realtĂ era giĂ morta”. Il corpo della figlia, nudo e con evidenti segni di violenza, era stato abbandonato nel parco. Per la madre si attende ancora l’esito dell’autopsia, ma gli elementi a carico dell’uomo sono gravi. Cosa avrebbe fatto Rexal Ford dopo il ritrovamento dei corpi? Leggi anche: Elicottero si schianta, morte 7 persone a bordo: la triste scoperta Rexal Ford a passeggio per Roma, mentre venivano scoperti i corpi della compagna e della figlia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Villa Pamphili, scoperta da brividi sul killer: cosa faceva dopo il ritrovamento dei corpi

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - scoperta - brividi

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Vittime di Villa Pamphili, la triste scoperta dopo la tragedia: cosa è successo https://bitly.cx/6tFC Vai su Facebook

Roma, riti esoterici e cocaina: madre e figlia morte in casa | .it; Bimba trovata morta nel parco il racconto da brividi dell’uomo che l’ha trovata; Corpi trovati nel parco giallo sui nomi L’ipotesi | la neonata è stata strangolata.

Villa Pamphili: i misteri che non tornano dopo l'arresto di Ford - Il corteggiamento di un'estranea appena 24 ore dopo la scoperta dei corpi, il giallo delle nozze a Malta, l'identità della vittima ... Segnala msn.com