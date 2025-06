Villa Pamphili l’ultimo mistero di Rexal Ford | Non è un clochard aveva una casa a Malta

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un enigma avvolto nel mistero: Rexal Ford, accusato di un delitto efferato, sfida le apparenze e le prove. La sua vita, apparentemente ai margini, nasconde segreti più profondi di quanto si possa immaginare. Tra testimonianze ambigue e tracce nascoste nel suo cellulare, il caso si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa intricata vicenda?

L’ultimo mistero di Villa Pamphili riguarda Rexal Ford. L’uomo accusato a Roma di aver ucciso una neonata (forse sua figlia) dopo il decesso misterioso della madre (una donna di 29 anni che viene dall’Est Europa) non è un clochard, secondo un suo amico. Mentre lei veniva chiamata Stella dal marito. Secondo il testimone i due si sono davvero sposati a Malta, anche se non ci sono tracce del matrimonio. Mentre nel suo cellulare ci sono tracce di contatti legati a un film che voleva realizzare in Italia e il numero di un’agenzia immobiliare. E lui ha tentato di depistare dicendo che la moglie lo aveva lasciato. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - mistero - rexal

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Spunta un nuovo tassello al mistero della donna trovata morta insieme alla figlioletta di pochi mesi nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Nei registri anagrafici degli Stati Uniti, Rexal Ford - il presunto responsabile della morte della bimba e dell'occultamento del Vai su Facebook

#Juorno il #mistero di #RexalFord, #arrestato per l’ #omicidio della #bambina di #VillaPamphili Vai su X

Villa Pamphili, l’ultimo mistero di Rexal Ford: «Non è un clochard, aveva una casa a Malta»; Caso Villa Pamphili, mistero sull'identità della donna morta: fermata con Rexal Ford, ma era senza documenti; Villa Pamphili, chi è davvero Rexal Ford? «Nei registri Usa ha un nome diverso». Vive da clochard ma ha la car.

Villa Pamphili, chi è davvero Rexal Ford? «Nei registri Usa ha un nome diverso». Vive da clochard ma ha la carta di credito - Spunta un nuovo tassello al mistero della donna trovata morta insieme alla figlioletta di pochi mesi nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Come scrive msn.com