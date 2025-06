Villa Pamphili l’amico musicista di Rexal Ford | Avevo vissuto con lui e la moglie Erano una coppia bellissima si amavano Lei era un genio dell’informatica Non l’avrebbe mai uccisa

Nel cuore di Villa Pamphili, l’amico musicista Rexal Ford e sua moglie incarnavano un amore luminoso e una coppia affiatata. La sua testimonianza, vibrante e sincera, mette in crisi l’ipotesi che l’uomo arrestato, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, fosse un senzatetto. Una vicenda intrisa di mistero che richiede ancora molte risposte, lasciando aperto il dibattito sulla vera identità dell’individuo coinvolto.

La sua testimonianza fa vacillare l’ipotesi che l’uomo, arrestato l’accusa di omicidio della bimba e di occultamento di cadavere della donna trovate morte nel parco romano, fosse un senzatetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Villa Pamphili, l’amico musicista di Rexal Ford: «Avevo vissuto con lui e la moglie. Erano una coppia bellissima, si amavano. Lei era un genio dell’informatica. Non l’avrebbe mai uccisa»

